2024 Kocaeli Üniversitesi İç MimarlıkBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910285

Kocaeli Üniversitesi İç MimarlıkBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üniversitesi İç MimarlıkBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910285

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   İç Mimarlık    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü tercih kod numarası 106910285 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık    Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık    Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Taban Puanı: 327,33075

Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Başarı Sıralaması: 240.94

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910285   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,33075

Başarı Sıralaması: 240.94

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,62211

Başarı Sıralaması:  244.417

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,44135

Başarı Sıralaması :  228.84

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,25391

Başarı Sıralaması:  197

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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