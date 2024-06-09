2024 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910179

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 106910179 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 280+7+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 287 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 419,88043

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 287

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 20.567

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910179

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 419,88043

Başarı Sıralaması: 20.567

Kontenjan 2023 – 2024 : 280+7+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 287

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 419,82169

Başarı Sıralaması: 27.712

Kontenjan 2022: 280+7

Yerleşen 2022: 287

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 360,92737

Başarı Sıralaması : 34.645

Kontenjan 2021 : 280+7

Yerleşen 2021 : 287

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 424,44765

Başarı Sıralaması: 14.8

Kontenjan 2020 : 290+8

Yerleşen 2020 : 298

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.