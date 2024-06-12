2024 Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910955

Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910955

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 106910955 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte)   Bölümüne 95 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 375,52715

Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 95

Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 144.234

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910955   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 375,52715

Başarı Sıralaması: 144.234

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 95

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 371,39162

Başarı Sıralaması:  142.126

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,73404

Başarı Sıralaması :  132.482

Kontenjan 2021 :  90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 371,85615

Başarı Sıralaması:  130

Kontenjan 2020 :  90+3

Yerleşen 2020 : 93

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Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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