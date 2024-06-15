2024 Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910716

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106910716 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 348,08855

Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 115.812

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910716

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 348,08855

Başarı Sıralaması: 115.812

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,02127

Başarı Sıralaması: 129.485

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,05669

Başarı Sıralaması : 142.322

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,12850

Başarı Sıralaması: 135

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.