2024 Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106930156

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106930156

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü tercih kod numarası 106930156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik  Bölümüne 83 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban Puanı: 293,35072

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 83

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Başarı Sıralaması: 397.462

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106930156   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 293,35072

Başarı Sıralaması: 397.462

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 83

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,54594

Başarı Sıralaması:  408.973

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 238,47919

Başarı Sıralaması :  433.735

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,50325

Başarı Sıralaması:  312

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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