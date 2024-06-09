2024 Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910107

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 106910107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Felsefe Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 265,63818

Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 710.919

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910107

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,63818

Başarı Sıralaması: 710.919

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,16964

Başarı Sıralaması: 725.736

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 28

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,17076

Başarı Sıralaması: 614

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.