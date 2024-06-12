2024 Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910601

Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910601

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Teknoloji Fakültesi   Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910601 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kontenjanı 45+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 358,56434

Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 47

Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 172.305

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910601   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,56434

Başarı Sıralaması: 172.305

Kontenjan 2023 – 2024 : 45+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,00669

Başarı Sıralaması:  183.156

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022: 47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,08284

Başarı Sıralaması :  186.996

Kontenjan 2021 :  45+2

Yerleşen 2021 : 47

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,75294

Başarı Sıralaması:  166

Kontenjan 2020 :  45+2

Yerleşen 2020 : 47

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Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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