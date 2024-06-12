2024 Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910294

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 480,93701
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 93
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 31.882
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106910294
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 480,93701
Başarı Sıralaması: 31.882
Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 93
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 471,84838
Başarı Sıralaması: 38.162
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: 93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 396,39954
Başarı Sıralaması : 46.567
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 454,50645
Başarı Sıralaması: 50.6
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 93
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.