2024 Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910894

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü tercih kod numarası 106910894 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antrenörlük Eğitimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Taban Puanı: 308,32862
Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54
Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başarı Sıralaması: 356.795
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106910894
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 308,32862
Başarı Sıralaması: 356.795
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,13326
Başarı Sıralaması: 353.387
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 252,45190
Başarı Sıralaması : 365.057
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 52
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,81486
Başarı Sıralaması: 288
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.