2024 Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106930456

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü tercih kod numarası 106930456 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antrenörlük Eğitimi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Taban Puanı: 288,40133

Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başarı Sıralaması: 500.517

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106930456

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 288,40133

Başarı Sıralaması: 500.517

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,09306

Başarı Sıralaması: 479.988

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,60656

Başarı Sıralaması : 519.768

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,96740

Başarı Sıralaması: 398

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.