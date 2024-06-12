2024 Kocaeli Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106990618

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106990618 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 417,14242

Kocaeli Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Kocaeli Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 90.656

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990618

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 417,14242

Başarı Sıralaması: 90.656

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 402,11598

Başarı Sıralaması: 103.697

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,04228

Başarı Sıralaması : 100.181

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,09036

Başarı Sıralaması: 92.8

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Kocaeli Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.