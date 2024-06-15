2024 Kocaeli Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910258

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 106910258 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 332,32977
Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84
Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 172.312
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106910258
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 332,32977
Başarı Sıralaması: 172.312
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 336,70903
Başarı Sıralaması: 155.64
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 286,50257
Başarı Sıralaması : 158.783
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,55069
Başarı Sıralaması: 118
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.