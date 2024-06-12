2024 Kocaeli Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910416

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910416 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 363,56264

Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 163.564

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910416

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 363,56264

Başarı Sıralaması: 163.564

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,46133

Başarı Sıralaması: 201.736

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 271,72201

Başarı Sıralaması : 225.472

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,61309

Başarı Sıralaması: 201

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.