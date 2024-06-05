2024 Kocaeli Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106910125

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 106910125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 413,44172

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 22.91

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910125

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 413,44172

Başarı Sıralaması: 22.91

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,03240

Başarı Sıralaması: 22.103

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 371,13595

Başarı Sıralaması : 20.789

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,55313

Başarı Sıralaması: 17.7

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.