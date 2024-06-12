2024 Kocaeli Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106990626

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106990626

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi   Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 106990626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 400,08227

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 110.557

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990626   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,08227

Başarı Sıralaması: 110.557

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,55980

Başarı Sıralaması:  137.779

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 320,98794

Başarı Sıralaması :  129.089

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,28698

Başarı Sıralaması:  112

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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