2024 Kocaeli Üni. Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910619

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 106910619 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 11+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 310,66214
Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12
Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 289.865
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106910619
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 310,66214
Başarı Sıralaması: 289.865
Kontenjan 2023 – 2024 : 11+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,83437
Başarı Sıralaması: 287.903
Kontenjan 2022: 11+1
Yerleşen 2022: 12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 251,91091
Başarı Sıralaması : 285.315
Kontenjan 2021 : 11+1
Yerleşen 2021 : 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,85016
Başarı Sıralaması: 278
Kontenjan 2020 : 11+1
Yerleşen 2020 : 12
Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.