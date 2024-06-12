2024 Kocaeli Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910664

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910664 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 422,24219

Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 58

Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 85.277

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910664

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 422,24219

Başarı Sıralaması: 85.277

Kontenjan 2023 – 2024 : 56+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 58

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,77021

Başarı Sıralaması: 99.739

Kontenjan 2022: 56+2

Yerleşen 2022: 58

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 321,69132

Başarı Sıralaması : 128.046

Kontenjan 2021 : 56+2

Yerleşen 2021 : 58

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,93204

Başarı Sıralaması: 136

Kontenjan 2020 : 56+2

Yerleşen 2020 : 58

Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.