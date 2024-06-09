2024 Kocaeli Üni. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106910901

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üni. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106910901

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Spor Bilimleri Fakültesi   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü tercih kod numarası 106910901 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü Taban Puanı: 331,41998

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü Başarı Sıralaması: 233.329

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910901   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 331,41998

Başarı Sıralaması: 233.329

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,39040

Başarı Sıralaması:  227.523

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,54708

Başarı Sıralaması :  174.751

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,75454

Başarı Sıralaması:  161

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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