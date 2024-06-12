2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Eczacılık Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209710143

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 209710143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczacılık Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 420,86153

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 86.722

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710143

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 420,86153

Başarı Sıralaması: 86.722

Kontenjan 2023 – 2024 : 31+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,35583

Başarı Sıralaması: 94.825

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: 34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.