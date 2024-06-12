2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209710010

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209710010

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 209710010 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 472,79540

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 38.276

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710010   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 472,79540

Başarı Sıralaması: 38.276

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,01858

Başarı Sıralaması:  37.215

Kontenjan 2022:  11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,97903

Başarı Sıralaması :  32.626

Kontenjan 2021 :  9+0

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 478,33144

Başarı Sıralaması:  31

Kontenjan 2020 :  9+0

Yerleşen 2020 : 9

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Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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