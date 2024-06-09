2024 Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910178

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 203910178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 425,92966
Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12
Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 15.646
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910178
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 425,92966
Başarı Sıralaması: 15.646
Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 427,75536
Başarı Sıralaması: 19.664
Kontenjan 2022: 14+0
Yerleşen 2022: 14
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 348,29457
Başarı Sıralaması : 50.455
Kontenjan 2021 : 13+0
Yerleşen 2021 : 13
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 369,80628
Başarı Sıralaması: 88.3
Kontenjan 2020 : 12+0
Yerleşen 2020 : 12
Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.