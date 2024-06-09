2024 Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910124

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Koç Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Koç Üniversitesi   İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 203910124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 85+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 317,54605

Koç Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 85

Koç Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 302.435

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910124   

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,54605

Başarı Sıralaması: 302.435

Kontenjan 2023 – 2024 : 85+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 85

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,73544

Başarı Sıralaması:  277.492

Kontenjan 2022:  85+0

Yerleşen 2022: 85

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,67957

Başarı Sıralaması :  222.655

Kontenjan 2021 :  71+0

Yerleşen 2021 : 71

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,89457

Başarı Sıralaması:  180

Kontenjan 2020 :  52+0

Yerleşen 2020 : 52

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Koç Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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