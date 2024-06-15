2024 Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910715

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 203910715 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü kontenjanı 71+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve Görsel Sanatlar Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

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Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 292,99908

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 71

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Başarı Sıralaması: 400.179

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910715

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,99908

Başarı Sıralaması: 400.179

Kontenjan 2023 – 2024 : 71+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 71

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,08912

Başarı Sıralaması: 157.974

Kontenjan 2022: 62+0

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 298,26287

Başarı Sıralaması : 119.143

Kontenjan 2021 : 47+0

Yerleşen 2021 : 47

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,60982

Başarı Sıralaması: 127

Kontenjan 2020 : 34+0

Yerleşen 2020 : 34

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.