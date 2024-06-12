2024 Koç Üniversitesi MatematikBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910812

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 203910812 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

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Koç Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 486,57942

Koç Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Koç Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 27.637

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910812

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 486,57942

Başarı Sıralaması: 27.637

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 429,12430

Başarı Sıralaması: 75.693

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 438,56759

Başarı Sıralaması : 17.261

Kontenjan 2021 : 6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,75572

Başarı Sıralaması: 17.7

Kontenjan 2020 : 5+0

Yerleşen 2020 : 5

Koç Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.