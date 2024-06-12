2024 Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910442

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910442 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 405,42666
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 104.024
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910442
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 405,42666
Başarı Sıralaması: 104.024
Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 25
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,90713
Başarı Sıralaması: 97.422
Kontenjan 2022: 23+0
Yerleşen 2022: 23
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 353,19231
Başarı Sıralaması : 88.356
Kontenjan 2021 : 7+0
Yerleşen 2021 : 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 451,13981
Başarı Sıralaması: 53.5
Kontenjan 2020 : 2+0
Yerleşen 2020 : 2
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.