2024 Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910796

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910796

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Koç Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Koç Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203910796 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 18+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 527,16858

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 239

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910796   

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 527,16858

Başarı Sıralaması: 239

Kontenjan 2023 – 2024 : 18+0+3+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 530,68457

Başarı Sıralaması:  132

Kontenjan 2022:  20+0

Yerleşen 2022: 20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 487,29209

Başarı Sıralaması :  207

Kontenjan 2021 :  19+0

Yerleşen 2021 : 19

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 523,14489

Başarı Sıralaması:  189

Kontenjan 2020 :  19+0

Yerleşen 2020 : 19

taban-taban-puanlari.jpg

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Giresun Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104510126
2024 Giresun Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104510126
2024 Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204890053
2024 Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204890053
2024 Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690615
2024 Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690615
2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103610155
2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103610155
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı