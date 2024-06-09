2024 Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910796

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203910796 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 18+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 527,16858

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Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 239

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910796

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 527,16858

Başarı Sıralaması: 239

Kontenjan 2023 – 2024 : 18+0+3+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 530,68457

Başarı Sıralaması: 132

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: 20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 487,29209

Başarı Sıralaması : 207

Kontenjan 2021 : 19+0

Yerleşen 2021 : 19

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 523,14489

Başarı Sıralaması: 189

Kontenjan 2020 : 19+0

Yerleşen 2020 : 19

Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.