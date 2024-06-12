2024 Koç Üniversitesi FizikBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 203910054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Fizik Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

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Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 553,54055

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 69

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910054

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 553,54055

Başarı Sıralaması: 69

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 545,63926

Başarı Sıralaması: 430

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: 4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 504,42653

Başarı Sıralaması : 1.1

Kontenjan 2021 : 8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 539,02484

Başarı Sıralaması: 1.1

Kontenjan 2020 : 8+0

Yerleşen 2020 : 8

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.