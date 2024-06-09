2024 Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910266

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 203910266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 112+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ekonomi Bölümüne 112 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 328,25342
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 112
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 248.006
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910266
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,25342
Başarı Sıralaması: 248.006
Kontenjan 2023 – 2024 : 112+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 112
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,50833
Başarı Sıralaması: 201.163
Kontenjan 2022: 109+0
Yerleşen 2022: 109
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 282,52036
Başarı Sıralaması : 211.237
Kontenjan 2021 : 89+0
Yerleşen 2021 : 89
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,75904
Başarı Sıralaması: 227
Kontenjan 2020 : 77+0
Yerleşen 2020 : 77
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.