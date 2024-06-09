2024 Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910266

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 203910266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 112+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ekonomi Bölümüne 112 kişi yerleşmiştir.

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Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 328,25342

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 112

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 248.006

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910266

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,25342

Başarı Sıralaması: 248.006

Kontenjan 2023 – 2024 : 112+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 112

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,50833

Başarı Sıralaması: 201.163

Kontenjan 2022: 109+0

Yerleşen 2022: 109

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 282,52036

Başarı Sıralaması : 211.237

Kontenjan 2021 : 89+0

Yerleşen 2021 : 89

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,75904

Başarı Sıralaması: 227

Kontenjan 2020 : 77+0

Yerleşen 2020 : 77

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.