2024 Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü tercih kod numarası 203910018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

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Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanı: 512,89054

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması: 77

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910018

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 512,89054

Başarı Sıralaması: 77

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,92336

Başarı Sıralaması: 216

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 450,82298

Başarı Sıralaması : 451

Kontenjan 2021 : 7+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,98989

Başarı Sıralaması: 1.1

Kontenjan 2020 : 7+0

Yerleşen 2020 : 7

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.