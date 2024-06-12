2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100610331

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100610331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 130+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 486,10503

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 134

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 27.991

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100610331

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 486,10503

Başarı Sıralaması: 27.991

Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 134

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 482,79233

Başarı Sıralaması: 29.596

Kontenjan 2022: 130+4

Yerleşen 2022: 134

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 430,45484

Başarı Sıralaması : 21.802

Kontenjan 2021 : 110+3

Yerleşen 2021 : 113

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 493,46599

Başarı Sıralaması: 19.9

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.