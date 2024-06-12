2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100610331

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100610331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 130+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 486,10503
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 134
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 27.991
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100610331
ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kırşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 486,10503
Başarı Sıralaması: 27.991
Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 134
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 482,79233
Başarı Sıralaması: 29.596
Kontenjan 2022: 130+4
Yerleşen 2022: 134
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 430,45484
Başarı Sıralaması : 21.802
Kontenjan 2021 : 110+3
Yerleşen 2021 : 113
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 493,46599
Başarı Sıralaması: 19.9
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.