2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100690077

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100690077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü , Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 313,29395
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 326.713
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100690077
ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
FAKÜLTE: Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Kırşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 313,29395
Başarı Sıralaması: 326.713
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,78850
Başarı Sıralaması: 404.752
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 232,97679
Başarı Sıralaması : 509.631
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 31
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,76055
Başarı Sıralaması: 577
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.