2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100690077

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100690077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü , Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 313,29395

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 326.713

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100690077

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 313,29395

Başarı Sıralaması: 326.713

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,78850

Başarı Sıralaması: 404.752

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,97679

Başarı Sıralaması : 509.631

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,76055

Başarı Sıralaması: 577

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.