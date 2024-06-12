2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100610261

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırşehir ilimizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100610261

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir  ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 100610261 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümüne 83 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 291,55984

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 83

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 361.626

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100610261   

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,55984

Başarı Sıralaması: 361.626

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 83

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,45586

Başarı Sıralaması:  321.37

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,13504

Başarı Sıralaması :  334.254

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,97398

Başarı Sıralaması:  264

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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