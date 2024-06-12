2024 Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106710303

Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106710303

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli  ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü tercih kod numarası 106710303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Şehir ve Bölge Planlama    Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Taban Puanı: 246,66920

Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Başarı Sıralaması: 639.577

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106710303   

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 246,66920

Başarı Sıralaması: 639.577

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,92086

Başarı Sıralaması:  672.395

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,21800

Başarı Sıralaması:  504

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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