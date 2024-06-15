2024 Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106730185

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırklareli Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 106730185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 96 kişi yerleşmiştir.

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Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 229,81972

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 96

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 1.040.541

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106730185

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 229,81972

Başarı Sıralaması: 1.040.541

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 96

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,95862

Başarı Sıralaması: 1.002.151

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 35

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,61402

Başarı Sıralaması: 322

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.