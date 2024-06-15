2024 Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106730185

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106730185

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kırklareli Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli  ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 106730185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 96 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 229,81972

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 96

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.040.541

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106730185   

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 229,81972

Başarı Sıralaması: 1.040.541

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 96

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,95862

Başarı Sıralaması:  1.002.151

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  90+3

Yerleşen 2021 : 35

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,61402

Başarı Sıralaması:  322

Kontenjan 2020 :  100+3

Yerleşen 2020 : 103

taban-taban-puanlari.jpg

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırklareli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300290462
2024 Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300290462
2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105410036
2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105410036
2024 Girne Amerikan Üni. Basın ve Yayın Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300290553
2024 Girne Amerikan Üni. Basın ve Yayın Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300290553
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300311718
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300311718
Çok Okunanlar
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710403
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710403
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları