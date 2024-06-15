2024 Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106730185

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırklareli Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 106730185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 96 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 229,81972
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 96
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 1.040.541
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106730185
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 229,81972
Başarı Sıralaması: 1.040.541
Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 96
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,95862
Başarı Sıralaması: 1.002.151
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: 93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 35
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,61402
Başarı Sıralaması: 322
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.