2024 Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106770750

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106770750 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 89 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 324,50975
Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 89
Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 248.529
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106770750
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 324,50975
Başarı Sıralaması: 248.529
Kontenjan 2023 – 2024 : 85+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 89
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,20639
Başarı Sıralaması: 238.074
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: 77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 270,81026
Başarı Sıralaması : 227.857
Kontenjan 2021 : 65+2
Yerleşen 2021 : 67
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.