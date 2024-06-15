2024 Kırklareli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106710084

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 106710084 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 282,23764
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 488.58
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106710084
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 282,23764
Başarı Sıralaması: 488.58
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,89408
Başarı Sıralaması: 462.414
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 230,85077
Başarı Sıralaması : 492.654
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,20790
Başarı Sıralaması: 365
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.