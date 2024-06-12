2024 Kırıkkale Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106610243

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 106610243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 105 kişi yerleşmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 383,53181
Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 105
Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 132.542
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106610243
ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Kırıkkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 383,53181
Başarı Sıralaması: 132.542
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 105
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 391,76861
Başarı Sıralaması: 115.615
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 339,13062
Başarı Sıralaması : 104.861
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 387,01490
Başarı Sıralaması: 112
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.