2024 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106610146

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırıkkale Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 106610146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 200+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 408,33832

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 205

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 33.447

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106610146

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 408,33832

Başarı Sıralaması: 33.447

Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 205

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,08003

Başarı Sıralaması: 39.504

Kontenjan 2022: 200+5

Yerleşen 2022: 205

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 353,75138

Başarı Sıralaması : 43.19

Kontenjan 2021 : 200+5

Yerleşen 2021 : 205

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,06640

Başarı Sıralaması: 19.2

Kontenjan 2020 : 210+6

Yerleşen 2020 : 216

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.