2024 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106630247

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106630247

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kırıkkale Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale  ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 106630247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 180+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 399,16160

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 185

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 46.421

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106630247   

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 399,16160

Başarı Sıralaması: 46.421

Kontenjan 2023 – 2024 : 180+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 185

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,93434

Başarı Sıralaması:  55.95

Kontenjan 2022:  180+5

Yerleşen 2022: 185

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 334,53689

Başarı Sıralaması :  71.923

Kontenjan 2021 :  180+5

Yerleşen 2021 : 185

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,20644

Başarı Sıralaması:  28.9

Kontenjan 2020 :  180+5

Yerleşen 2020 : 185

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Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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