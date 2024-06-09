2024 Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106610331

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kırıkkale Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 106610331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Felsefe Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 232,97850

Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 1.103.878

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106610331

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,97850

Başarı Sıralaması: 1.103.878

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,51990

Başarı Sıralaması: 1.166.120

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,80708

Başarı Sıralaması: 795

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.