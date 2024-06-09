2024 Kilis 7 Aralık Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106870276

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 106870276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+15 kişidir. 2023 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 343,44643
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 77
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 184.141
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106870276
ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
FAKÜLTE: Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kilis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,44643
Başarı Sıralaması: 184.141
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+15
Yerleşen 2023 – 2024: 77
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344,34721
Başarı Sıralaması: 194.845
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 293,10611
Başarı Sıralaması : 172.885
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,82839
Başarı Sıralaması: 153
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.