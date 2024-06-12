2024 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni. Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301210163

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Güzelyurt ilimizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni. Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301210163

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt  ilinde bulunan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 301210163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 465,13428

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 44.769

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301210163   

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 465,13428

Başarı Sıralaması: 44.769

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 463,17596

Başarı Sıralaması:  45.32

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 408,41237

Başarı Sıralaması :  36.743

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,70474

Başarı Sıralaması:  34.7

Kontenjan 2020 :  7+0

Yerleşen 2020 : 7

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Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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