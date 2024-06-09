2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300810221

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300810221

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 300810221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 387,05562

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 67.536

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300810221   

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 387,05562

Başarı Sıralaması: 67.536

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,08550

Başarı Sıralaması:  76.131

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 326,19956

Başarı Sıralaması :  87.592

Kontenjan 2021 :  14+0

Yerleşen 2021 : 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,19455

Başarı Sıralaması:  47.3

Kontenjan 2020 :  12+0

Yerleşen 2020 : 12

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Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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