2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300850195

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300850195

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 300850195 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 56+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: ---

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850195   

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 56+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  55+0

Yerleşen 2022: 14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  76+0

Yerleşen 2021 : 34

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,03450

Başarı Sıralaması:  102

Kontenjan 2020 :  68+0

Yerleşen 2020 : 68

taban-taban-puanlari.jpg

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Uluslararası Final Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301310117
2024 Uluslararası Final Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301310117
2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103130243
2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103130243
2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106390046
2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106390046
2024 Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301390051
2024 Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301390051
Çok Okunanlar
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390516
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390516
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290210
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290210
2024 Rauf Denktaş Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301810024
2024 Rauf Denktaş Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301810024
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı