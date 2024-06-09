2024 Kıbrıs İlim Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300850201

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 300850201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 297,74363

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 428.575

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850201

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 297,74363

Başarı Sıralaması: 428.575

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,38418

Başarı Sıralaması: 567.665

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 265,99777

Başarı Sıralaması : 286.148

Kontenjan 2021 : 5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,67493

Başarı Sıralaması: 484

Kontenjan 2020 : 5+0

Yerleşen 2020 : 5

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.