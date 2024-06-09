2024 Kayseri Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112330478

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112330478 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 249,22466
Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 895.036
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112330478
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 249,22466
Başarı Sıralaması: 895.036
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,36950
Başarı Sıralaması: 897.897
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 1
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,36384
Başarı Sıralaması: 834
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.