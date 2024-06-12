2024 Kastamonu Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106490147

Kastamonu Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kastamonu Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106490147

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu  ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Veterinerlik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü tercih kod numarası 106490147 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik    Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik    Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Taban Puanı: 370,48470

Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Başarı Sıralaması: 152.05

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106490147   

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 370,48470

Başarı Sıralaması: 152.05

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,04686

Başarı Sıralaması:  135.671

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 326,60589

Başarı Sıralaması :  121.097

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,15120

Başarı Sıralaması:  129

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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