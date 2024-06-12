2024 Kastamonu Üniversitesi Orman MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106410096

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106410096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü , Orman Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Orman Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Orman Mühendisliği Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

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Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 293,66005

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 352.737

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106410096

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Orman Fakültesi

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,66005

Başarı Sıralaması: 352.737

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,73084

Başarı Sıralaması: 360.962

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: 36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,19760

Başarı Sıralaması : 381.135

Kontenjan 2021 : 35+1

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,70369

Başarı Sıralaması: 403

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.