2024 Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106410148

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kastamonu Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 106410148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Felsefe Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 219,21241
Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32
Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 1.297.174
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106410148
ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kastamonu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 219,21241
Başarı Sıralaması: 1.297.174
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,09192
Başarı Sıralaması: 1.229.641
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: 21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 20+1
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210,85572
Başarı Sıralaması: 960
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.