2024 Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106410369

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106410369 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 226,36869
Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64
Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.195.686
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106410369
ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kastamonu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 226,36869
Başarı Sıralaması: 1.195.686
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,89972
Başarı Sıralaması: 1.217.894
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,90819
Başarı Sıralaması: 794
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.